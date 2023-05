Auto travolge due pedoni: muore un uomo

Grave incidente stradale intorno alle 21 di stasera, lunedì 15 maggio, a Pontedera in via Montevisi, nei pressi del tiro a segno, poco distante dall'uscita della superstrada. Un'auto ha investito due pedoni. Una delle due persone, un uomo sui 50 anni è morto, mentre l'altro che era con lui, suo coetaneo residente a Pontedera, è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto soccorso in codice verde.



Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenute l'automedica e due ambulanze del 118. All'arrivo dei sanitari l'uomo, poi deceduto, era già in arresto cardiaco e il medico ha tentato di rianimarlo ma le manovre eseguite sono risultate vane.