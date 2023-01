Morto a 26 anni dopo la caduta in scooter: era quasi arrivato al lavoro

Una tragica fatalità, di quelle che non ti aspetti nella sua banalità. Ieri mattina, 16 gennaio, Mussa Koulibaly, 26enne di origini senegalesi, ha perso la vita a seguito della caduta in scooter, avvenuta a Castefranco di Sotto alla rotatoria tra viale dell'Industria e via delle Comunicazioni. Il giovane viveva a Santa Croce sull'Arno. Secondo quanto ricostruito si stava dirigendo sul luogo di lavoro per cominciare il turno, faceva l'autista per una ditta di trasporti. Era quasi arrivato a destinazione. Poi lo schianto.

I Carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi per accertare completamente la dinamica dei fatti, disposta in questo senso l'autopsia. L'ipotesi più probabile è quella non dello scontro con il camion che aveva davanti, ma un'effettiva scivolata, favorita dall'asfalto bagnato ed una velocità magari non troppo cauta. Con la caduta il giovane ha sbattuto la testa, il casco forse non era indossato al meglio. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto salvarlo.