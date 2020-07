Incidente mortale in superstrada: perde la vita 72enne

Drammatico incidente intorno alle 16 di oggi, 24 luglio, sulla FI-PI-LI nei pressi di Pontedera. Per ragioni in corso di accertamento si sono scontrati un mezzo pesante e un'autovettura, con il conducente dell'auto, un 72enne di Pontedera, che é deceduto. Ferito anche il conducente del camion. Secondo le prime informazioni uno dei due mezzi avrebbe fatto un salto di carreggiata finendo contro il mezzo che stava viaggiando nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia stradale ed i vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi. La superstrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra i due svincoli di Pontedera.

