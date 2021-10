Incidente stradale alla rotatoria del Cnr: muore 29enne

Drammatica scoperta questa mattina, domenica 17 ottobre, poco dopo le 7. Il corpo senza vita di un ragazzo di 29 anni è stato ritrovato alla rotonda del Cnr a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme. Il 29enne, secondo le prime ricostruzioni, si trovava a bordo di una moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il ragazzo non c'è stato niente da fare.