Scontro tra camion sull'A4: muore 25enne di Pisa

Grave incidente tra mezzi pesanti in A4: un morto

„

Un ragazzo di 25 anni, di origini calabresi, residente a Pisa, è morto oggi, 19 gennaio, in un grave incidente avvenuto intorno alle ore 13 lungo l'autostrada A4, in provincia di Venezia. Come riporta VeneziaToday, l'incidente è stato provocato da un tamponamento tra camion tra Portogruaro e San Stino di Livenza. In tutto sono stati coinvolti tre mezzi pesanti. Uno dei conducenti, il 25enne residente a Pisa, F.B., è morto in seguito all'impatto, incastrato all'interno dell'abitacolo. I Vigili del fuoco e gli operatori del 118 lo hanno estratto e hanno cercato di salvarlo: purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ne ha dovuto dichiarare il decesso. Gli altri due camionisti sono illesi.

Sul posto, oltre ai pompieri e alle ambulanze, sono arrivate le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autovie Venete. Per i soccorsi è stato necessario chiudere il tratto autostradale.

