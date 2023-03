Contro un albero sulla Vicarese a San Giuliano Terme: muore automobilista

Schianto fatale contro uno dei pini sul margine della carreggiata, stamani 8 marzo, sulla Strada Provinciale 2 Vicarese, nel tratto che rientra nel comune di San Giuliano Terme. Per cause ancora da accertarsi un uomo, di 51 anni e residente a Pontedera, ha perso il controllo del mezzo ed ha colpito violentemente il tronco della pianta, perdendo la vita. Erano da poco passate le ore 9.30. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con medico della Pubblica Assistenza, ma per l'uomo era già troppo tardi. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Per la messa in sicurezza del veicolo hanno operato i Vigili del Fuoco.