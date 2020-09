Incidente stradale davanti allo stadio a Pontedera: muore 30enne

Incidente mortale nella notte a Pontedera. La vittima è un giovane di 30 anni di Bientina, Marco Del Rosso, che lavorava in un noto locale di Pontedera, il Mandarino Cafè Bistrot. Del Rosso avrebbe festeggiato proprio oggi il suo compleanno.



L'incidente è avvenuto intorno alle 3.45 in via Vittorio Veneto di fronte allo stadio. La vettura su cui viaggiava Del Rosso avrebbe impattato, in una nottata di forte maltempo, contro lo spartitraffico collocato al centro della strada. Nello schianto sarebbe poi rimasta coinvolta anche un'altra auto.

Sul posto, oltre alla Polizia per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 30enne non c'è stato niente da fare.

