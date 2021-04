Incidente stradale lungo viale D'Annunzio: muore 48enne

La vittima era residente a Cascina. Il sinistro in zona Porta a Mare

Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, lungo viale D'Annunzio a Pisa, in zona Porta a Mare. A perdere la vita un uomo di 48 anni, residente a Cascina. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero coinvolti un'auto e una moto. La vittima era in sella al mezzo a due ruote che si è scontrato con l'altro veicolo. Inutili i tentativi di soccorso per il centauro. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.