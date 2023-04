Scontro moto-camion: muore centauro

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 8 aprile in via Giuseppe di Vittorio, all'incrocio con via Lenin, a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme. Uno scontro tra una moto e un camion non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.



La vittima è Alessandro Marchetti, 62 anni, residente a Pontasserchio.Sul posto la Polizia di Stato che cercherà di ricostruire la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità del camionista.