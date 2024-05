Centauro morto nello scontro frontale con un'auto: chi è la vittima

Un dramma quello avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio che ha scosso un'intera comunità. Ad aver perso la vita nello scontro frontale tra una moto e un'auto in via Puccini, nel comune di San Giuliano Terme, è Nicola Vettori, 28enne residente ad Asciano, che stava rientrando a casa in sella alla sua due ruote dopo una serata trascorsa con gli amici. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri.



Lo scontro tra la moto e la vettura è stato violento, un impatto che non ha lasciato scampo all'informatico 28enne: inutili infatti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa di Uliveto Terme che hanno potuto soltanto constatare il decesso del centauro.