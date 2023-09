Pedone resta schiacciato tra due auto: conducente positiva all'alcoltest

Denunciata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera una conducente di un'auto, positiva al test alcolemico, che aveva appena provocato un grave incidente con un pedone rimasto ferito.



I militari, intervenuti sul luogo dell'incidente in via Diaz a Pontedera, hanno accertato che il veicolo condotto dalla persona poi denunciata aveva urtato violentemente un’auto regolarmente in sosta, che, a sua volta, si scontrava contro un altro veicolo parcheggiato nelle adiacenze. Purtroppo, fra i due veicoli parcheggiati, si trovava, in quel momento, un pedone, rimasto schiacciato tra le lamiere riportando gravi lesioni. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa, con gravi politraumi, ma fortunatamente non in pericolo di vita.





La conducente del veicolo che aveva provocato il sinistro è stata sottoposta all’accertamento alcolemico, risultando positiva all’assunzione di alcol con un tasso pari a 2,14 G/L quindi 4 volte oltre il limite consentito, con l’aggravante determinata dal fatto che la guida in stato di ebrezza era stata accertata in orario notturno. Scattati ritiro della patente e denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.Sono in corso le necessarie valutazioni circa la precisa dinamica del sinistro e le conseguenti responsabilità per le gravi lesioni riportate dal pedone.