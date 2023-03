Precipita nella scarpata con il quad: ferito 20enne

Incidente questa mattina, 20 marzo, intorno alle 11, nel comune di Peccioli dove un giovane di 20 anni, residente del posto, durante una escursione fuoristrada con un quad è finito in una scarpata precipitando per circa 20 metri. L' incidente è avvenuto in località Montelopio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118 con l'elisoccorso Pegaso che ha trasportao il giovane all'ospedale di Pisa in codice rosso. Il 20enne nella caduta avrebbe riportato vari traumi, ma era comunque vigile al momento dei soccorsi.