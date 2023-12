Scontro frontale tra due auto: muore 51enne

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 17 dicembre in via delle Sorgenti ad Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, nei pressi del distributore Economy. Nello scontro frontale tra due auto un uomo di 51 anni, Renzo Sandroni, di San Giuliano Terme, ha perso la vita, mentre la madre che viaggiava in auto con lui, una donna di 78 anni residente a Cascina, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. I due occupanti dell'altra auto, un uomo e una donna di 42 anni residenti nel comune di San Giuliano Terme, sono stati trasportati anch'essi in ospedale in codice giallo.



Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale di San Giuliano che dovrà occuparsi dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.