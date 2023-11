Rifiuta di sottoporsi all'alcoltest dopo essere finito fuori strada con l'auto: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno segnalato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza.

Alcune sere fa, i militari sono infatti intervenuti, su chiamata della locale centrale operativa, in un comune del comprensorio, dove era stato segnalato un incidente stradale con una vettura finita fuori strada.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato il conducente, fortunatamente illeso, che, per cause in corso di accertamento, nell’affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo finendo contro il muro posto al lato destro della strada, senza tuttavia causare danni a persone o cose.



Il conducente del mezzo, che presentava verosimili sintomi da abuso di alcool, ha rifiutato di sottoporsi al controllo con alcool test e pertanto è stato deferito all’autorità giudiziaria, con contestuale ritiro della patente.