Va a sbattere contro auto in sosta e ferisce un passante: alla guida giovane in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato a piede libero un giovane per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali, nella serata di domenica. Secondo quanto ricostruito, a Ponte a Egola, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro tre macchine parcheggiate lungo la via. La carambola ha travolto un passante che si trovava sul vicino marciapiede. Il pedone, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'Ospedale di Empoli, non in pericolo di vita.