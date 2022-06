Fornacette, auto contro bici: ciclista a terra privo di coscienza

Incidente stradale questa mattina, 14 giugno, intorno alle sette, in via delle Case Bianche a Fornacette, nel comune di Calcinaia. Secondo le prime informazioni un'auto ha investito una persona in bicicletta che è caduta a terra, rimanendo non cosciente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fornacette e l'automedica da Pontedera per il trasporto in ospedale.