Scontro sull'Aurelia a Barbaricina: auto ribaltata, bimba incolume

Brutto incidente stradale oggi, 18 aprile, intorno alle ore 12, sulla via Aurelia a Barbaricina. All'altezza dell'Arno due autovetture che procedevano in senso opposto si sono scontrate. L'automobile che procedeva in direzione Livorno, condotta da un 40enne, si è ribaltata. L'altra macchina, con a bordo una mamma e la sua bimba di circa 4 anni, si é fermata contro un albero. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuto ed hanno estratto l'uomo dalla macchina e lo hanno affidato alle cure del 118. La bimba é apparsa praticamente illesa. Per i rilievi ha operato la Polizia Municipale.

