Scontro auto-ambulanza a Pomarance: 3 feriti estratti dalle lamiere

Un'automobile e un'ambulanza si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, poco dopo le ore 16.30, a Pomarance. Per estrarre i tre feriti sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra. In ospedale sono così finiti uno dei sanitari e il paziente a bordo del mezzo di soccorso, più la guidatrice dell'auto. Per quest'ultima è stato utilizzato l'elisoccorso Pegaso. Oltre a loro sono rimaste coinvolte in modo più leggero altre 2 persone. Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti i Carabinieri.