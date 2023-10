Ubriaco alla guida si scontra con un'ambulanza

Alla guida di un'auto dopo aver alzato un po' troppo il gomito. E' stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica a seguito di sinistro stradale un 24enne di Massa, rimasto coinvolto in un incidente con un'ambulanza sul Ponte della Fortezza. Sul posto per i rilievi sono intervenute, intorno alla mezzanotte, due pattuglie della Squadra Volanti della Questura.

Il 24enne è stato trovato con valori di alcol nel sangue superiori di oltre il triplo rispetto ai limiti fissati dal codice della strada. Per tali motivi è scattata la denuncia. Ritirata anche la patente di guida, mentre l'auto è stata posta sotto sequestro amministrativo.