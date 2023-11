Ubriaco al volante provoca un incidente e tenta la fuga a piedi nei campi: bloccato dalla Polizia

Intervento intorno all'una e 30 della notte scorsa, tra venerdì 17 e sabato 18 novembre, di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura sulla SS1 Aurelia all’altezza del chilometro 342+700, a seguito di un sinistro stradale tra due auto.

Sul posto è stato accertato che un 43enne residente a Massa, mentre procedeva con il proprio veicolo sulla via Aurelia Sud con direzione Pisa, ne ha perso il controllo sbandando su un cordolo e impattando violentemente contro un'altra auto ferma allo stop dell'intersezione stradale.

A causa del forte impatto quest'ultimo veicolo si è ribaltato.



Il 43enne, a seguito dell'incidente provocato, ha tentato di allontanarsi tra i campi adiacenti con il favore del buio, ma i poliziotti subito intervenuti sul posto sono riusciti a intercettarlo e bloccarlo. E' stato così sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, i cui risultati hanno evidenziato che il tasso rilevato era superiore di circa il quadruplo rispetto al limite consentito dalla legge. Pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, con la duplice aggravante di avere provocato un sinistro stradale e di avere omesso i soccorsi a terzi coinvolti.



I poliziotti hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida e a sottoporre il veicolo coinvolto a sequestro. L'altro conducente, risultato apparentemente illeso e fatto accompagnare a scopo cautelativo al Pronto soccorso per più approfonditi ed esaustivi accertamenti, è un 30enne residente a Massarosa (LU).