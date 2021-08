L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14 in via delle Catene

I sanitari del 118 sono intervenuti alle ore 14 di oggi, 23 agosto, a San Giuliano Terme località Madonna dell'Acqua, via delle Catene, per un incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto un'auto ed una donna di 75 anni che viaggiava a bordo di una bicicletta. L'anziana è stata portata in codice rosso per trauma cranico all'ospedale Cisanello.