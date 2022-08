Scontro auto-camion sulla via delle Colline per Legoli: un ferito

Un incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 11.30 di stamani, 29 agosto, sulla via delle Colline per Legoli, nel comune di Ponsacco. Uno scontro fra un'auto ed un camion, con la persona alla guida della macchina che ha avuto la peggio. Al momento dei soccorsi dell'automedica di Pontedera presentava una frattura alle gambe. Era cosciente. E' stato attivato il codice rosso con l'interessamento inziale dell'elisoccorso, poi fatto rientrare. Per estrarre la vittima dal proprio mezzo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. La persona è stata infine trasportata in ospedale a Pontedera.