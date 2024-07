Intervento d'urgenza, stamani 11 luglio, per i sanitari del 118 sulla via del Brennero a San Giuliano Terme, in località La Figuretta. Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 10, si è verificato uno scontro fra un'auto e una bicicletta. Il ciclista è stato trasportato al Pronto Soccorso di Cisanello in codice rosso, riscontrato un trauma cranico. Resta da capire l'esatta dinamica del sinistro.