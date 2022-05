Scontro fra due auto a Bientina: una finisce nel fosso

Poco prima delle ore 11, stamani 29 maggio a Bientina in via Manetti, due auto si sono scontrate, con una di esse che è finita nel fosso. Nella prima vettura erano presenti 4 persone, che sono uscite dall'abitacolo autonomamente. Il mezzo che invece è finito nel dislivello a lato della strada ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina per far risalire i 3 occupanti, che si presentavano comunque in buono stato di salute. Per l'emergenza sono state attivate tre ambulanze: la Misericordia di Bientina con infermiere, la Misericordia di Montecalvoli e la Pubblica Assistenza di Pontedera. Due i feriti presi in carico dai sanitari. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.