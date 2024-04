Nelle prime ore di stamani, 13 aprile, un incidente stradale si è verificato in via del Bosco, angolo via Fratelli Pallesi, nel Comune di Santa Croce sull'Arno. Erano circa le 5.15 quando, in prossimità di un incrocio, un'auto e un furgone si sono scontrati. Il conducente della macchina è rimasto ferito: per l'estrazione della persona dal mezzo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Poi il paziente è stato affidato ai soccorritori del 118 e lo scenario del sinistro è stato messo in sicurezza. Illesi gli occupanti del furgone. Per i rilievi hanno operato i Carabinieri di San Miniato.