Scontro auto-furgone sulla SR Sarzanese Valdera: tre feriti, interviene l'elisoccorso

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, a Castelnuovo Val di Cecina, sulla SR Sarzanese Valdera. Secondo quanto si apprende, poco prima delle ore 14.50, un'auto ed un furgone hanno finito per scontrarsi. La dinamica è in corso di accertamento. I feriti soccorsi dal 118 sono stati tre, uno dei quali è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra per estrarre le persone e affidarle ai medici, mettendo poi in sicurezza i mezzi incidentati.