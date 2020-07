Scontro fra due auto all'incrocio di Bientina: due feriti

Uno scontro fra due auto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 luglio, a Bientina, all'incrocio fra la Sp Bientinese e via Pacini. Secondo la dinamica riferita ai soccorritori, un 23enne ha perso il controllo dell'auto, finendo per impattare con la vettura di una donna di circa 50 anni. Il giovane, quando si è accorto di non poter più evitare l'incidente, ha aperto lo sportello e si è gettato fuori dal veicolo in corsa.

Ad avere la peggio è stata la donna, che ha lamentato al medico dell'ambulanza dolori al torace e ad un ginocchio. Il ragazzo invece nega di aver subìto traumi. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Buti e la medicalizzata della Pubblica Assistenza di Pontedera, più i Vigili del Fuoco. Per i rilievi ha operato la Polizia Municipale.