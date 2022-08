Scontro auto-moto a Buti: ferita 15enne

Incidente stradale intorno alle 21.30 di ieri sera, 12 agosto, in via Martiri della Libertà a Buti, dove si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e un motoveicolo. A rimanere ferita, rinvenuta a terra priva di coscienza dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, una ragazza di 15 anni, residente a Bientina, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Cisanello. Sul posto anche le Forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica del sinistro.