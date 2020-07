Scontro auto-moto nella notte a Calambrone: due feriti

Un incidente stradale si è verificato stanotte, poco prima dell'una, su via Iacoponi, presso la struttura del ponte mobile a Calambrone, al confine con la provincia di Livorno. Per cause da accertare un'auto ed una moto si sono scontrate, con una coppia di Livorno che è rimasta ferita. Il marito ha avuto la peggio, 61 anni, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Livorno con un trauma cranico. La moglie, 59 anni, è stata ricoverata con un meno grave codice giallo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Livorno.

