Scontro auto-moto a Vecchiano: muore 44enne

Incidente mortale intorno a mezzanotte di sabato 22 agosto in via Aurelia Nord, a Migliarino, nel Comune di Vecchiano. Per cuase in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto. Nel sinistro il motociclista, un 44enne residente a Pisa, ha perso la vita sul colpo mentre il conducente dell'auto, un 37 di Viareggio, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cisanello. Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza e la Misericordia di Pisa.

