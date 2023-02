Scontro frontale tra due auto: conducenti positivi ad alcol e droga

Sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera due conducenti, rispettivamente, per guida sotto l’influenza dell’alcool e per guida sotto effetto di stupefacenti.

I due erano rimasti coinvolti tempo fa in un incidente stradale mentre si trovavano alla guida di due auto. Le vetture si erano scontrate frontalmente ed erano andate poi a fuoco.

Gli occupanti furono tratti in salvo e trasportati d’urgenza presso gli ospedali di Pisa e Pontedera, in gravi condizioni.



Le conseguenti indagini, svolte dai Carabinieri, hanno permesso di accertare che entrambi i conducenti dei veicoli si erano messi alla guida l'uno sotto influenza di alcol, l’altro sotto l’effetto di stupefacenti.

Ad uno dei due, è stata contestata anche la circostanza di essere neopatentato.