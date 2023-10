Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 17.30 in via Firenzuola, località San Donato nel Comune di Santa Maria a Monte, per incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture, con lo scontro che ha provocato il ferimento di tre persone. I pompieri hanno dovuto estrarre dalle lamiere due delle tre vittime, con l'assistenza dei soccorritori del 118. Anche una quarta persona, una bambina, è rimasta coinvolta, ma fortunatamente è apparsa illesa, per quanto ricoverata anche lei per gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi hanno operato i Carabinieri di San Miniato.