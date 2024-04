Intorno alle ore 16 di oggi, 3 aprile, si è verificato un incidente stradale sulla SP 50 tra Balconivisi e Corrazzano, nel Comune di San Miniato. Sono state due le auto coinvolte in uno scontro, con l'esatta dinamica ancora da chiarire. L'impatto è stato violento, con uno dei due mezzi che è finito capovolto. I conducenti sono stati presi in cura dal personale sanitario, mentre il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area e le autovetture coinvolte, di cui una alimentata a gpl. Sul posto hanno operato la Misericordia di San Miniato e la locale Polizia Municipale.