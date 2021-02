Incidente a Capanne, Montopoli: furgone ribaltato, due feriti

E' successo la mattina di giovedì in via Romanina, sul posto 118, forze dell'ordine e Vigili del Fuoco

Scontro fra due mezzi stamani, 11 febbraio, sulla via Romanina a Capanne di Montopoli, provincia di Pisa. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 ed ha causato la chiusura del tratto di strada interessato, in quanto i Vigili del Fuoco di Castelfranco hanno dovuto mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto per i necessari soccorsi sono intervenute due ambulanze del 118.

A rimanere feriti sono stati due uomini, residenti a Montopoli. Sono un 37enne, che era alla guida di un furgone Fiorino, ed un 54enne, a bordo di una Punto. A collidere sono state le due parti anteriori sinistre dei veicoli, quindi un parziale frontale, a causa con tutta probabilità di una invasione di corsia. I Carabinieri di San Miniato si occupano degli accertamenti per individuare le eventuali responsabilità.

Il 54enne è stato portato in ospedale ad Empoli, mentre il 37enne, quasi illeso, a Pontedera. Il furgone, dopo il sinistro, ha finito per ribaltarsi su un fianco.

Per la regimentazione del traffico ha operato la Polizia Municipale di Montopoli. Le operazioni sono proseguite fino circa le ore 10, momento in cui la circolazione è tornata alla normalità.