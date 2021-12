Scontro fra auto in via Valgimigli: un ferito grave

Un ferito portato in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello. E' questo il primo bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 18 di oggi, 26 dicembre, in via Valgimigli a Pisa, nei pressi del semaforo e del supermercato Coop. A scontrarsi, secondo le iniziali informazioni, sono state due automobili. La persona è stata soccorsa in stato incosciente dall'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa con medico.