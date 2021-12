Scontro fra camion a Terricciola: due feriti

Brutto incidente stradale, oggi primo dicembre, poco dopo le 12.30, a Terricciola, in località Fraschetta. Due mezzi pesanti si sono scontrati, con due persone su tre coinvolte che erano rimaste incastrate nei camion. Una delle due in particolare, secondo i primi soccorsi, ha riportato traumi al torace e agli arti inferiori. Tutti i pazienti, soccorsi dalle ambulanze, sono comunque rimasti coscienti. Inizialmente era stato attivato anche l'elisoccorso, poi il suo intervento è stato annullato in quanto non necessario.