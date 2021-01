Cinghiale attraversa la strada: incidente con 4 auto coinvolte a Montopoli

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, 18 gennaio, a Montopoli, con coinvolte 4 autovetture sulla via Tosco-Romagnola Est. A causare il primo l'impatto sarebbe stato un cinghiale, che mentre transitava di sorpresa sulla carreggiata è stato colpito dalla macchina di testa. Il conducente è rimasto lievemente ferito, mentre l'animale è morto. Sul posto hanno operato per la messa in sicurezza i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto.