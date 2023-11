Scontro frontale fra un'auto e un Ape: ferito un anziano

Scontro frontale fra un'auto e un Ape Piaggio nel pomeriggio di oggi, 15 novembre, a Santa Croce sull'Arno, in via del Bosco. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17, sulla dinamica indagano le forze dell'ordine. Sul posto i sanitari del 118 hanno soccorso in particolare il conducente del mezzo a tre ruote, rimasto ferito a seguito dell'urto. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa ha operato per la messa in sicurezza dello scenario.