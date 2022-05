Scontro frontale auto-moto sulla via Aurelia Sud: muore centauro

Un impatto frontale, fra un'auto ed una moto, con il motociclista che è caduto ed è rimasto incastrato fra il suo mezzo e il guard rail. E' questa la prima riscostruzione di un incidente mortale che si è verificato oggi, 13 maggio, in via Aurelia Sud, in località Tombolo a Pisa. A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni residente a Livorno. E' successo poco prima delle 14.30. L'uomo sarebbe deceduto sul posto.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di rilievo e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti due mezzi della Misericordia di Pisa, i Vigili del Fuoco di Pisa e la Polizia Municipale di Pisa, competente delle indagini.