Scontro frontale fra due auto a Montecatini: interviene l'elisoccorso

Incidente stradale poco prima delle ore 10 di stamani, 1 maggio, sulla Strada Provinciale dei Quattro Comuni a Montecatini Val di Cecina in Provincia di Pisa. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente. In particolare uno dei due pazienti, che ha chiamato i soccorsi lamentando dolore al torace e un trauma facciale, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto è stata inviata l'ambulanza della pubblica assistenza di Bibbona, attivato anche il servizio elisoccorso. Per estrarre la persona dal mezzo hanno operato i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra.