Brutto incidente stradale nella prima serata di ieri, 10 luglio, a Fornacette, in via di Gello. Secondo la prima ricostruzione due auto, proprio all'altezza del cartello di ingresso della frazione di Calcinaia, si sono scontrate frontalmente. Erano circa le ore 20. Tre persone sono rimaste ferite, uno di essi ha destato maggiore preoccupazione ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Oltre ai sanitari del 118 hanno operato i Vigili del Fuoco, sia per estrarre uno dei feriti dalla vettura che per mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente. Resta da capire l'esatta dinamica. Per i rilievi hanno operato i Carabinieri.