Un violento impatto, tanto da intrappolare nelle rispettive auto i due guidatori. L'incidente stradale è avvenuto in località La Serra, nel Comune di San Miniato. L'intervento dei Vigili del Fuoco è scattato alle ore 18.30: gli operatori, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto dalle lamiere i due uomini, per permettere le cure del caso. Successivamente sono stati messi in sicurezza mezzi e luoghi del sinistro. Sul posto per i rilievi c'era la Polizia Municipale di San Miniato.