Brutto incidente stradale oggi, 28 giugno, in via Antonio Meucci, nel Comune di Montopoli Val D'Arno. Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 16, due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo in tutto c'erano 4 persone. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Empoli e Pisa. Per il viaggio verso Cisanello è stato attivato l'elisoccorso Pegaso. I Vigili del Fuoco di Pisa hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborati con gli operatori presenti per prestare i soccorsi. Per i rilievi del caso operano i Carabinieri.