Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio, con la morte di una donna, una 62enne di Castelfiorentino. E' accaduto intorno alle ore 13.40 sulla Strada Provinciale delle Colline per Legoli a Forcoli, nel comune di Palaia. Secondo quanto si apprende due auto si sono scontrate frontalmente. E' rimasta ferita la persona alla guida dell'altra macchina, che è stata portata in codice giallo al Pronto Soccorso di Pontedera con vari traumi. Per il soccorso, oltre alla Misericordia di Terricciola e l'ambulanza India di Peccioli, era stato subito attivato l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo i sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.