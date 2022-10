Scontro frontale a Terricciola: tre feriti in ospedale

Intervento d'urgenza dei mezzi di soccorso per un brutto incidente stradale che si è verificato ieri sera, 2 ottobre, verso le 21.45, in via Poggiarelli nel comune di Terricciola. Secondo le prime informazioni sulla dinamica due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Tutti i feriti sono stati portati al Pronto Soccorso di Pontedera. Ad avere la peggio è stato un 40enne di Lajatico, portato in ospedale in codice rosso. Meno gravi le condizioni di una 51enne ed un 14enne di Camaiore, codice di trasporto per loro in codice giallo.