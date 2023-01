Scontro frontale sulla via Calcesana: tre feriti

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, 17 gennaio, poco dopo le ore 13, a San Giuliano Terme, in via Calcesana. Secondo la prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente, con tre persone che sono rimaste ferite. Si tratta di due uomini e una donna. I primi hanno 68 e 49 anni, sono stati ricoverati al Pronto Soccorso per politrauma. Il più anziano è stato soccorso in codice rosso. La donna, 70 anni, ha riportato varie contusioni, le sue condizioni non appaiono gravi. Sul posto hanno operato la Misericordia di Pisa medicalizzata e due ambulanze della Pubblica Assistenza, insieme ai Vigili del Fuoco. Dei rilievi si occupa la Polizia Municipale.