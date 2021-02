Incidente stradale a Ospedaletto, scontro scooter-furgone: un morto

A perdere la vita lungo la via Emilia la persona in sella al veicolo a due ruote

Incidente stradale mortale questa mattina, 23 febbraio, intorno alle 9 lungo la via Emilia a Ospedaletto. Uno scooter si è scontrato con un furgone. Sul posto sono intervenuto i sanitari del 118 con la Pubblica Assistenza e la Croce Rossa di Pisa. Per lo scooterista non c'è stato niente da fare: il medico ha dovuto constatare il decesso. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.