Incidente nella notte sulla via Volterrana a Capannoli: un morto

Tragico schianto nel fine settimana, nella notte fra sabato 5 e domenica 6 marzo. Intorno a mezzanotte i medici del 118 sono intervenuti in via Volterrana a Capannoli, per una segnalata auto ribaltata. A perdere la vita è stato un uomo di 68 anni.

Secondo quanto si apprende si sarebbe verificato uno scontro fra due auto. Insieme al primo conducente, deceduto sul posto, viaggiava la moglie di 66 anni. L'altra persona soccorsa alla guida della seconda auto coinvolta è un 38enne. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Pontedera. In seguito la donna è stata trasferita a Cisanello in base alle sue condizioni.

Per i soccorsi sono state attivate l'ambulanza medicalizzata di Peccioli, la Misericordia di Forcoli e quella di Terricciola. Per la messa in sicurezza dei mezzi hanno operato i Vigili del Fuoco. Sul caso indagano i Carabinieri.