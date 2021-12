Scontro fra moto e bici in via di Gello: ricoverato un 15enne

Incidente stradale questa mattina, 20 dicembre, in via di Gello a Pisa. Secondo le prime informazioni, con la dinamica del sinistro tutta da chiarire, una moto ed una bici si sarebbero scontrate, con un giovane sbalzato e finito a terra. Erano da poco passate le 8. Il ragazzino, 15 anni, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello dalla Pubblica Assistenza di Pisa. Era comunque cosciente al momento dell'intervento dei sanitari.