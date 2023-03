Scontro moto-furgone sulla statale 68 'di Val Cecina': un morto

Un incidente mortale è avvenuto oggi, 12 marzo, sulla strada statale 68 'di Val Cecina', al chilometro 51,400 nel territorio comunale di Volterra. Secondo quanto si apprende un furgone ed una moto si sono scontrati, con un decesso. Il traffico è stato chiuso nel pomeriggio in entrambe le direzioni. Le cause del sinistro sono in corso di accertamenti.